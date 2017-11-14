Demirören ve Lucescu bir araya gelecek

Dün A Milli Takım'ın Arnavutluk karşısında aldığı 3-2'lik yenilgi ardından flaş bir gelişme yaşandı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun bugün Riva'da görüşeceği öğrenildi.

A Milli Takım'ın kötü gidişatı ve son olarak da Arnavutluk maçı yenilgisinin ardından durumu tartışılan Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geleceği ifade edildi. Demirören'in Antalya'da oynanan ve ay yıldızlıların 3-2 kaybettiği karşılaşmanın ardından Lucescu'ya haber gönderdiği ve görüşmek için İstanbul'a çağırdığı belirtildi. Riva'da bugün gerçekleştirilecek zirvede ay yıldızlı ekibin son durumunun masaya yatırılması bekleniyor.

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