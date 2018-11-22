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22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Derbi cezaları TFF Tahkim Kurulu tarafından onandı

22 Kasım 2018, Perşembe 17:23
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar ve sonrasındaki açıklamalar nedeniyle verilen cezaları onadı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada Tahkim Kurulu'nun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili verilen cezalara yönelik itirazları görüştüğü belirtildi.

Kurulun, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin lira, teknik direktör Fatih Terim'in toplam 10 maç ve 79 bin lira, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın 8 maç ve 20 bin 800 lira, sarı-kırmızılı futbolcu Badou Ndiaye'nin de 5 maç ve 13 bin lira para cezalarını onadığı duyuruldu.

Galatasaray Kulübüne verilen 220 bin lira para cezasının da onandığı aktarıldı.

Kurulun, derbide kırmızı kart gören Fenerbahçeli Jailson Marques Siqueira'nın 8 maç men ve 20 bin 800 lira ile Roberto Soldado'nun 6 maç men ve 15 bin 600 lira para cezasını da onadığı kaydedildi.

Tahkim Kurulunun, kulüplerin cezaların ertelemesine yönelik taleplerini de reddettiği belirtildi.

AA

Etiketler: derbi, galatasaray, ceza, fenerbahçe
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