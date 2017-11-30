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30 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Derbi yaklaşıyor: Beşiktaş evinde yenilmiyor; Galatasaray ise 'büyük' maçlarda ortada görünmüyor

30 Kasım 2017, Perşembe 12:30
Beşiktaş, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 33 maçta rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Galatasaray'ı Vodafone Park'ta ağırlayacak Beşiktaş'ın bileği, ligde iç sahada bükülmüyor. 

Ev sahibi sıfatıyla çıktığı maçlarda uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Süper Lig'de iç saha karşılaşmalarında son yenilgisini Akhisarspor'a karşı aldı.

Siyah-beyazlı takım evinde oynadığı son 33 lig maçında mağlup olmadı. Süper Lig'de kendi sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak alan Beşiktaş, daha sonra oynadığı 33 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi.

33 maçta 85 puan

Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Olimpiyat Stadı, 26'sı da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 33 maçta 26 galibiyet ve 7 beraberlikle 85 puan topladı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 79 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 24 gol yedi.

Geçen sezon Galatasaray ile oynanan lig maçının ilk yarısı 2-0 sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sona ermiş, Beşiktaş ikinci yarıda bulduğu gollerle derbiden 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

Tek mağlubiyet Türkiye Kupası'nda 

Vodafone Park'ta oynadığı lig ve Avrupa maçlarında rakiplerine galibiyet sevinci tattırmayan Beşiktaş, kendi sahasındaki tek yenilgisini geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı kupa maçında aldı.

Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibine 1-0 mağlup oldu.

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Galatasaray 'büyük' maçlarda kayıp

Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçları kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 14 lig maçında galibiyet göremedi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 14 müsabakadan 10 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 26 gole engel olamadı.

Son 4 Beşiktaş maçını kazanamadı

Galatasaray, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 4 derbide galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, son olarak 2014-2015 sezonunun 33. haftasında yendiği rakibine, sonraki 4 karşılaşmada üstünlük sağlayamadı.

Galatasaray, siyah-beyazlı ekip ile yaptığı son 4 müsabakada 3 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Tudor döneminde 6 mağlubiyet, 1 beraberlik

Galatasaray, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı 7 maçın 6'sını kaybetti, birinde berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun 21. haftasında takımın başına geçen Tudor'un yönetiminde Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile yaptığı ikişer maç, Beşiktaş'la yaptığı bir müsabakayı kaybetti.

Galatasaray, Hırvat teknik adam döneminde Fenerbahçe ile yaptığı iki maçta birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bu maçlarda sadece 2 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 15 gole engel olamadı.

 

AA

Etiketler: süper lig, galatasaray, beşiktaş
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