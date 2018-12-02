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3 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Derbinin kazananı Beşiktaş oldu

02 Aralık 2018, Pazar 22:04
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 yendi.

13. dakikada Adriano'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasla savunmanın arkasına koşu yaparak topla buluşan Ljajic, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrası 15. dakikada siyah-beyazlı ekibin kullandığı çift vuruşta, barajdaki Eren Derdiyok'un meşin yuvarlağa koluyla müdahale ettiğini belirledi ve penaltı noktasını gösterdi. 18'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Ljajic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

27. dakikada Ljajic'in sağdan yaptığı ortada Dorukhan Toköz altıpas içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, kaleci Muslera gole izin vermedi.

33. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında Ozan Kabak'ın altıpas içindeki vuruşunda, top üst direkten döndü.  

38. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Ljajic'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

45+3. dakikada Ljajic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera topu kornere çeldi.

Derbi siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

Etiketler: süper lig, derbi, galatasaray, beşiktaş
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