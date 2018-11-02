Dev derbide 2-2'lik beraberlik

Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

8. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, top yandan auta çıktı. 12. dakikada Onyekuru'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş, sağ çaprazdan düşerken şutunu çekti ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti. 18. dakikada Eljif Elmas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ayew'den önce zamanında kalesini terk eden Muslera, topu taca yollayarak önemli bir tehlikeyi savuşturdu. 19. dakikada Benzia, uzaktan sert bir şekilde vurduğu meşin yuvarlağı az farkla yandan auta gönderdi. 20. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortaladığı top Isla'ya çarparak yön değiştirdi ve kaleye yöneldi. Kaleci Harun Tekin, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. 28. dakikada sol kanatta topla buluşan Frey, Ozan Kabak'tan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Serdar Aziz'in açısını kapattığı İsviçreli futbolcunun etkisiz şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı. 31. dakikada Galatasaray, derbide öne geçti. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Serdar Aziz'in kafayla indirdiği topa altıpasta dokunan Donk, meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin'in üzerinden ağlara gönderdi: 1-0. 35. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı faulde altıpas gerisinde yükselen Sinan Gümüş'ün kafayla vurduğu top, yan direkten döndü. Pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. 42. dakikada hızlı gelişen ev sahibi ekibin atağında Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Onyekuru'nun vuruşunda, top yandan auta çıktı. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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