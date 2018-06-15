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16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Dev karşılaşma beraberlikle sona erdi

15 Haziran 2018, Cuma 23:15
2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Portekiz, iki kez öne geçtiği mücadelede İspanya ile 3-3 berabere kaldı.

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 3. dakikada ceza alanına girerken Nacho'nun müdahalesiyle yerde kalınca İtalyan hakem Gianluca Rocchi, penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Ronaldo, meşin yuvarlağı kaleci De Gea'nın solundan ağlara göndererek takımını 4. dakikada 1-0 öne geçirdi.

24. dakikada Pepe ile girdiği ikili mücadelede topu kapan Diego Costa, ceza alanına girer girmez rakiplerine rağmen yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

44. dakikada Guedes'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Ronaldo'nun bekletmeden vuruşunda, kaleci De Gea'nın hatasıyla meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu: 2-1.

Bu golle Portekiz ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 55. dakikasında İspanya yeniden eşitliği sağladı. Busquets'in ceza alanı sağ tarafından kafayla indirdiği topu tamamlayan Diego Costa, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-2.

Bu golden üç dakika sonra ceza alanı önünde topla buluşan Nacho'nun sert şutunda, yan direğe çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

88. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest atışta topun başına geçen Cristiano Ronaldo, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-3.

Karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

B Grubu'nda ilk karşılaşmaların ardından 3 puanlı İran liderlik koltuğuna otururken, birer puanlı Portekiz ile İspanya, ikinci ve üçüncü sıralarda yer alıyor. Puansız Fas ise son sırada bulunuyor.

Ronaldo'dan gollü başlangıç

İspanya karşısında "hat-trick" yapan Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, üst üste dördüncü Dünya Kupası organizasyonunda gol atan 4. futbolcu olarak tarihe geçti.

2006, 2010 ve 2014'ün ardından Rusya'da da ağları havalandıran Portekizli futbolcu, Alman Miroslav Klose, ve Uwe Seeler ile Brezilyalı Pele'nin rekoruna ortak oldu.

33 yaşındaki Ronaldo, 2004'ten itibaren Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda üst üste 8 turnuvada gol atmayı başardı.

Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki "hat-trick" sayısını 51'e çıkardı. Yıldız futbolcu, 33 yaş 130 günle Dünya Kupası tarihinde "hat-trick" yapan en yaşlı futbolcu oldu.

Hierro beraberlikle başladı

İki gün önce Julen Lopetegui'nin yerine İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Fernando Hierro, ilk maçından beraberlikle ayrıldı.

Julen Lopetegui'nin sözleşmesi, İspanya Futbol Federasyonuna haber vermeden Real Madrid ile anlaştığı için feshedilmişti.

Futbolculuk kariyerine 1987 yılında Valladolid'de başlayan Hierro, İspanya Milli Takımı, Real Madrid, Al Rayyan ve Bolton Wanderers formaları giyerken, 27 Kasım 2017'de İspanya Milli Takımı'nda sportif direktörlük görevine getirilmişti.

AA

Etiketler: dünya kupası, ispanya, portekiz
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