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5 ŞUBAT 2017 PAZAR - YIL: 47

Dev maça artık saatler kaldı

05 Şubat 2017, Pazar 14:54
Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Siyah-beyazlı takımla Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmada Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında saha ve seyirci avantajını değerlendirerek turu geçmeye çalışacak.

 

Beşiktaş'ta kupa maçı öncesi Ömer Şişmanoğlu dışında sakat futbolcu bulunmuyor.

Gruptan lider çıktı

Beşiktaş, D Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turunda saha avantajını yakaladı.

Kayserispor, Darıca Gençlerbirliği ve Boluspor ile mücadele eden siyah-beyazlı ekip, yenilgi almadan gruptan çıktı. Dört galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, 14 puan toplayarak son 16 turuna yükseldi. 

İşte istatistikleriyle erken final...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/spor/dev-mac-yarin-iste-istatistikleriyle-erken-final_423016

AA

Etiketler: beşiktaş, fenerbahçe, derbi
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