Dev maçta ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma saat 20.30'da Vodafone Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmada Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında saha ve seyirci avantajını değerlendirerek turu geçmeye çalışacak. Beşiktaş'ta kupa maçı öncesi Ömer Şişmanoğlu dışında sakat futbolcu bulunmuyor. Fenerbahçe'yi ilk kez ağırlayacak Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile yapacağı kupa mücadelesiyle rakibini ilk kez Vodafone Arena'da konuk edecek. Son olarak eski stadı BJK İnönü Stadı'nda bir lig mücadelesinde rakibini konuk eden Beşiktaş, 5 yılı aşkın bir süre sonra Fenerbahçe ile Dolmabahçe'de karşılaşacak. Beşiktaş, Dolmabahçe'de 3 Mart 2013'te sarı-lacivertli rakibini, Olcay Şahan'ın 90+3. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etmişti. Volkan Şen ve Salih Uçan yok Fenerbahçe'nin derbi öncesi iki eksiği bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle Volkan Şen ile Salih Uçan, yarın forma giyemeyecek. İLK 11'LER Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Cenk Tosun. Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, Şener, Josef, Alper Potuk, Lens, Sow, Van Persie, Mousssa Sow. İşte istatistikleriyle erken final... Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/spor/dev-mac-yarin-iste-istatistikleriyle-erken-final_423016 AA

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