Dev rekabette 342. randevu: Galatasaray, Beşiktaş'ın konuğu olacak

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle 342. kez karşı karşıya gelecek.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 93 yıllık rekabette, geride kalan 341 maçın 120'sini Galatasaray, 108'ini Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 43, Beşiktaş ise 33 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 146, siyah-beyazlılar 124 gol attı. Son 26 lig maçında 5 kırmızı kart Derbi öncesinde, rekabetteki son 26 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 26 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi. Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 132 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 68, Galatasaray'dan ise 64 futbolcuya sarı kart çıkarıldı. Penaltıya dikkat Beşiktaş-Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor. İki takım arasında ligde yapılan son 29 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı. Rekabetteki son 29 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı. Aralık derbileri Beşiktaş ile Galatasaray arasında yarın yapılacak derbi, rekabetin aralık ayındaki 32. randevusuna sahne olacak. İki ekip, 93 yıllık rekabetteki toplam 341 maçtan 31'ini aralık aylarında oynadı. Aralık ayında yapılan maçların 12'sini Galatasaray, 12'sini Beşiktaş kazandı, 7 derbi ise berabere bitti. Aralıkta Beşiktaş 45, Galatasaray 41 gol attı. AA

Okunma Sayısı: 74

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.