Devler Ligi heyecanı başlıyor: Galatasaray ilk maçına çıkıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup maçları başlıyor. Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk maçında 18 Eylü Salı günü saat 22.00'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, 18 Eylül Salı ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, D Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 22.00'de Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek. Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle: 18 Eylül 2018: 19.55 Inter (İtalya) - Tottenham (İngiltere) 19.55 Barcelona (İspanya) - PSV (Hollanda) 22.00 Monaco (Fransa) - Atletico Madrid (İspanya) 22.00 Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya) 22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Napoli (İtalya) 22.00 Liverpool (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa) 22.00 Schalke 04 (Almanya) - Porto (Portekiz) 22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya) 19 Eylül Çarşamba: 19.55 Ajax (Hollanda) - AEK (Yunanistan) 19.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Hoffenheim (Almanya) 22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya) 22.00 Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa) 22.00 Viktoria Plzen (Çekya) - CSKA Moskova (Rusya) 22.00 Real Madrid (İspanya) - Roma (İtalya) 22.00 Valencia (İspanya) - Juventus (İtalya) 22.00 Young Boys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere) Grupta ilk iki sıra tur atlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu finali, 1 Haziran 2019'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Gruplar Türkiye'yi temsil eden Galatasaray'ın D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle: A Grubu: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge B Grubu: Barcelona, Tottenham, Inter, PSV C Grubu: Paris Saint-Germain, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız D Grubu: Galatasaray, Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke 04 E Grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK F Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon, Hoffenheim G Grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Viktoria Plzen H Grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys Maç takvimi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu maç takvimi şu şekilde: Grup 1. maçları: 18-19 Eylül Grup 2. maçları: 2-3 Ekim Grup 3. maçları: 23-24 Ekim Grup 4. maçları: 6-7 Kasım Grup 5. maçları: 27-28 Kasım Grup 6. maçları: 11-12 Aralık Son 16 turu ilk maçları: 12-13 Şubat 2019 ve 19-20 Şubat 2019 Son 16 turu rövanş maçları: 5-6 Mart 2019 ve 12-13 Mart 2019 Çeyrek final ilk maçları: 9-10 Nisan 2019 Çeyrek final rövanş maçları: 16-17 Nisan 2019 Yarı final ilk maçları: 30 Nisan-1 Mayıs 2019 Yarı final rövanş maçları: 7-8 Mayıs 2019 Final maçı: 1 Haziran 2019 *** Galatasaray ilk maçına çıkıyor Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Süper Lig'de geçen sezon mutlu sona ulaşarak Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı takım, D Grubu'nda Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da kasığında zorlanma tespit edilen Emre Akbaba'nın durumu bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak. Grubun diğer maçında Schalke 04, Porto'yu ağırlayacak. İki sezon aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, iki sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 2016-2017'de cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı. Galatasaray, geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elenmişti. AA

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