Devler Ligi'nde 4. hafta heyecanı yarın başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 7 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Üç maçta topladığı 4 puanla D grubunun 3. sırasında yer alan Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak. Dördüncü hafta maçlarının programı şöyle: 6 Kasım Salı: 20.55 Monaco (Fransa) - Club Brugge (Belçika) 20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Liverpool (İngiltere) 23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) 23.00 Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya) 23.00 Tottenham (İngiltere) - PSV (Hollanda) 23.00 Napoli (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa) 23.00 Schalke 04 (Almanya) - Galatasaray 23.00 Porto (Portekiz) - Lokomotiv Moskova (Rusya) 7 Kasım Çarşamba: 20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Roma (İtalya) 20.55 Valencia (İspanya) - Young Boys (İsviçre) 23.00 Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda) 23.00 Bayern Münih (Almanya) - AEK (Yunanistan) 23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Hoffenheim (Almanya) 23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Real Madrid (İspanya) 23.00 Juventus (İtalya) - Manchester United (İngiltere) AA

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