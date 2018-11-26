"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Devler Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor

26 Kasım 2018, Pazartesi 11:30
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası yarın başlayacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 28 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Dört maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 20.55'te Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak.

Beşinci hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.55 AEK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda)

20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Hoffenheim (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Juventus (İtalya) - Valencia (İspanya)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

28 Kasım Çarşamba:

20.55 Atletico Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Inter (İtalya)

23.00 PSV (Hollanda) - Barcelona (İspanya)

23.00 Napoli (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya)

 

AA

Etiketler: şampiyonlar ligi
Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sivas'ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı: 8 yaralı var!

    Sancaktepe'de askeri helikopter düştü: 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    Yapılandırma için 'ilk taksit' uyarısı!

    'Son güne bırakmayın'

    Yalova'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin arama

    İran'da 148 artçı sarsıntı daha yaşandı

    ABD sınırında tansiyon yükseliyor

    Yusuf Nazik hakkında karar

    İsrail: ABD'den 2 yeni F-35 savaş uçağı teslim aldık

    BMGK, Rusya-Ukrayna gündemiyle acil toplanıyor

    MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihini açıkladı

    Iğdır'da sınır karakoluna terör saldırısı: 1 asker yaralandı

    Yeni Zelanda'dan yürek burkan görüntü

    Rusya doğruladı: Zorla durdurma amacıyla silah kullanıldı

    Kriz kalıcı hasar bıraktı

    Erzurum'da gece tefekkürü

    İran'da şiddetli deprem: Yaralı sayısı 513'e yükseldi!

    Ukrayna savaş gemileri hakkında Rusya’dan açıklama

    ‘En yumuşak karnımız eğitim’

    “Avrupa Bilal’ini arıyor”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kriz kalıcı hasar bıraktı
    Genel

    Savaşta bile ihlal edilemez
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cemaatleri hedef tahtasına koymak kimin işine yarar?
    Süleyman KÖSMENE

    Dinimizde resim sanatının sınırları
    Genel

    Sancaktepe'de askeri helikopter düştü: 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
    Genel

    Erzurum'da gece tefekkürü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İran'da şiddetli deprem: Yaralı sayısı 513'e yükseldi!
    Genel

    “Avrupa Bilal’ini arıyor”
    Yeni Asya'dan Size

    Cağaloğlu mağazamızı yeniliyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.