Devler Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası yarın başlayacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, yarın ve 28 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Dört maçta topladığı 4 puanla D Grubu'nun 3. sırasında yer alan Galatasaray, çarşamba günü TSİ 20.55'te Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak. Beşinci hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.55 AEK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda) 20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Viktoria Plzen (Çekya) 23.00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz) 23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Manchester City (İngiltere) 23.00 Hoffenheim (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 23.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya) 23.00 Juventus (İtalya) - Valencia (İspanya) 23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre) 28 Kasım Çarşamba: 20.55 Atletico Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa) 20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Galatasaray 23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika) 23.00 Tottenham (İngiltere) - Inter (İtalya) 23.00 PSV (Hollanda) - Barcelona (İspanya) 23.00 Napoli (İtalya) - Kızılyıldız (Sırbistan) 23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Liverpool (İngiltere) 23.00 Porto (Portekiz) - Schalke 04 (Almanya) AA

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