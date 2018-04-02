Devler Ligi'nde dev maçlarla çeyrek final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarın oynanacak Juventus-Real Madrid ve Sevilla-Bayern Münih maçlarıyla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final ilk maçları, yarın ve 4 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Rövanş karşılaşmalarının 10-11 Nisan'da oynanmasının ardından yarı finalistler belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle: Yarın: Juventus (İtalya) - Real Madrid (İspanya) Sevilla (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) 4 Nisan Çarşamba: Liverpool (İngiltere) - Manchester City (İngiltere) Barcelona (İspanya) - Roma (İtalya) AA

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