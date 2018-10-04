Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

D Grubu'nda Galatasaray, Portekiz temsilcisi Porto'ya konuk olduğu maçı 49. dakikada Moussa Marega'nın attığı golle 1-0 kaybetti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, C Grubu mücadelesinde ağırladığı Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. PSG'nin gollerini 20, 22 ve 81. dakikalarda Neymar, 37. dakikada Edinson Cavani, 42. dakikada Angel Di Maria, 70. dakikada Kylian Mbappe attı. Konuk takımın tek golünü, 74. dakikada Marko Marin kaydetti. Kızılyıldız karşısında hat-trick yaparak Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole ulaşan Neymar, turnuvanın en golcü Brezilyalı oyuncuları sıralamasında zirvede bulunan Kaka'yı yakaladı.

İspanya ekibi Barcelona, B Grubu maçında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 4-2'lik skorla geçti. Barcelona'nın gollerini 2. dakikada Philippe Coutinho, 28. dakikada Ivan Rakitic, 56 ve 90. dakikalarda Lionel Messi, Tottenham'ın gollerini 52. dakikada Harry Kane, 66. dakikada Erik Lamela buldu. Barcelona'da Gerard Pique, Şampiyonlar Ligi'ndeki 100. maçına çıktı.

A Grubu'nda İspanya ekibi Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü 3-1 yendikleri mücadelede attığı ikinci golle Şampiyonlar Ligi tarihindeki 8000. golü kaydetti.

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Taraftarlar Cengiz Ünder'i 'maçın adamı' seçti

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup ettiği maçtaki başarılı performansından dolayı taraftarlarca, "maçın adamı" olarak belirlendi.

Roma'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, taraftarlarca en çok oyu toplayan Ünder'in "maçın adamı" seçildiği belirtildi.

Paylaşımında takım arkadaşı Edin Dzeko'nun maçta tam 3 gol attığını ancak yine de Ünder'in birinci olduğunu vurgulayan Roma, "Maçın Adamı seçilen Cengiz Ünder'e tebrikler!" ifadesini kullandı.

Roma'nın bu paylaşımının altına da "herhangi bir anket söz konusu olduğunda mutlaka Türklerin kazanacağına" dair yorumlar yapıldı.

Çok sayıda İngilizce ve Türkçe tebrik mesajının da atıldığı Ünder'in yer aldığı paylaşım, 371 retweet ve 813 beğeni aldı. Diğer adaylar Edin Dzeko 305 retweet, 429 beğeni, Lorenzo Pellegrini 83 retweet, 201 beğeni, Justin Kluivert ise 60 retweet, 192 beğeniyle Ünder'in gerisinde kaldı.

Milli oyuncu Cengiz Ünder, söz konusu karşılaşmada 64. dakikada takımına üçüncü golü getirmişti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, maçta birer gol ve asistle oynamıştı.