Devler Ligi'nde grup aşamasının en iyi golu seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın ilk haftada Porto'yu 3-1 yendiği maçta Cenk Tosun'un attığı gol, yüzde 44 oyla UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyisi seçildi.

UEFA'nın internet sitesinde sona eren oylamaya göre Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta Cenk Tosun'un yaklaşık 25 metreden attığı gol, oyların yüzde 44'ünü alarak grup aşamasının en iyisi ödülüne layık görüldü. Real Madridli futbolcu Gareth Bale'in Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup ettikleri maçta attığı gol, yüzde 14 oyla ikinci oldu. Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'ın Roma'yı 2-0 yendikleri mücadelede rakip ağlara gönderdiği gol ise yüzde 13 oyla üçüncü sırayı aldı. Cenk Tosun'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında bir diğer Portekiz temsilcisi Benfica ile 3-3 berabere kalınan maçta attığı gol de UEFA'nın düzenlediği ankette yılın en iyisi ödülünü kazanmıştı. AA

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