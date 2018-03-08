Devler Ligi'nde Juventus ve Manchester City çeyrek finalde

Juventus ve Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

İngiltere'nin Tottenham takımı, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı İtalyan kulübü Junventus'u konuk etti. Tottenham, Heung-min Son'un 39. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Juventus, kaleyi bulan ilk şutunu attığı 64. dakikada durumu 1-1'e getirdi. Gonzala Higuain'in golüyle skoru dengeleyen Juventus, Paulo Dybala'nın 67. dakikadaki golüyle de mücadeleyi 2-1 kazandı. Geçen yılın finalisti Juventus, böylece adını çeyrek finale yazdırdı. Manchester City kaybetti ama tur atladı İngiliz ekibi Manchester City, deplasmanda 4-0 mağlup ettiği İsviçre temsilcisi Basel ile seyircisi önünde karşılaştı. Sakatlık sonrası ilk defa ilk 11'de yer alan Gabriel Jesus, 8. dakikada Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki 100. golüne imza attı. Mohamed Elyounoussi ile 17. dakikada skora denge getiren Basel, Michael Lang'ın 71. dakikada kaydettiği golle maçı 2-1 kazandı. Basel, 3 Aralık 2016'dan bu yana 37 resmi karşılaşma boyunca sahasında kaybetmeyen Manchester City'nin serisini noktaladı. Manchester City, mağlubiyete rağmen ilk maçtaki skor avantajı sayesinde çeyrek finale çıktı. AA

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