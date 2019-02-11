Devler Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

Yarın başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk gününde, Roma-Porto ve Manchester United-PSG karşılaşmaları oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 13 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 19 ve 20 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle: Yarın: Roma (İtalya) - Porto (Portekiz) Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa) 13 Şubat: Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) Ajax (Hollanda) - Real Madrid (İspanya) 19 Şubat: Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya) Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) 20 Şubat: Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere) AA

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