"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Devler Ligi'nin 5. haftası birçok ilke sahne oldu

29 Kasım 2018, Perşembe 12:45
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftası birçok ilke sahne oldu.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer futbolcusu Cristiano Ronaldo, takımı Juventus'un Valencia'yı 1-0 yendiği maçta 100. kez sahadan galip ayrıldı. 33 yaşındaki Ronaldo böylece organizasyon tarihinde bunu başaran ilk oyuncu oldu.

PSV'yi deplasmanda 2-1 yenen Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 106. defa fileleri havalandırdı.

Messi, Ronaldo ile paylaştığı Şampiyonlar Ligi'nde bir kulübün formasıyla en fazla gol atan oyuncu unvanını, tek başına ele geçirdi.

Bayern Münih'in Benfica'yı 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada ağları 2 kez sarsan Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki gol sayısını 51'e çıkardı. Polonyalı santrafor, organizasyon tarihinde 50 gol barajını geçen 7. isim olarak kayıtlara geçti.

Paris Saint-Germain'in forvet oyuncusu Neymar, Liverpool'u 2-1 yendikleri karşılaşmada 31 gole ulaştı. Neymar böylece Kaka ile paylaştığı Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan Brezilyalı futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu.

AA

Etiketler: şampiyonlar ligi
Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gazze çökmek üzere, acil adım atmak gerekiyor'

    Bir üzücü haber de Kırıkkale'den geldi

    Kabil yine kan gölüne döndü!

    Derbi Cüneyt Çakır'ın

    Son 4 ayın en düşük seviyesini gördü: Gram altın ne kadar oldu?

    Tepki çeken görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı

    Erdoğan: Trump'la Münbiç konusunu teferruatlı görüşeceğiz

    AYM: Tutuklu, ücretini verdiği yayını alabilir

    Öbür dünyaya daha iyi bir yolculuk

    Teknolojik değişime en hazır ülkeler belli oldu

    Aile: Kalpsiz dünyada son sığınak
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    Almanya’da başörtülüye tazminat

    14 milyon kişi kumar ağında

    İngiliz mahkemesi Ankara Anlaşmalıların yargıya gitmesinin önünü açtı

    BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail'in yıkımları barış getirmeyecek

    'Milyonlarca Yemenli aç uyuyor'

    Kanada 'Pontus soykırımı' tasarısını reddetti

    Rusya, ABD'nin YPG/PKK'ya desteğini eleştirdi

    'San'atlı bir eser, san'atkârı icab eder'

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İftira bumerang gibi geri döner
    Süleyman KÖSMENE

    İsteksiz kıldığımız namazların durumu nedir?
    Genel

    AYM: Tutuklu, ücretini verdiği yayını alabilir
    Genel

    Öbür dünyaya daha iyi bir yolculuk
    Ahmet BATTAL

    Uçan karayolları müdürleri
    Said YÜKSEKDAĞ

    Âhirete gidip de gelen mi var?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    “Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler!”
    H. Muharrem OKUR

    Medrese-i Yusufiye kitabı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.