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Dikkat çeken dünya kupası istatistikleri

09 Haziran 2018, Cumartesi 12:27
Futbolda 21'incisi Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda geride kalan 20 finalin sadece 6'sında ev sahibi takımlar şampiyonluğu kazandı.

Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 20 kez bu organizasyon düzenlendi. Bu 20 kupada ev sahibi ülkeler 6 kez şampiyon olurken, diğerleri ise 14 kez mutlu sona ulaştı.

İlk iki Dünya Kupası'nı ev sahibi ülkeler kazandı, son 4 organizasyonda ise ev sahibi olmayanlar zirveye çıktı.

Kazanan 6 ev sahibi

Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte ev sahibi ülkeler başarılı bir grafik çizdi.

1930'da Uruguay, 1934'te de İtalya, evlerinde düzenlenen şampiyonalarda taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşattı.

İngiltere, 1966'da evindeki kupada ilk ve tek şampiyonluğunu alırken, Batı Almanya 1974'te, Arjantin 1978'de, son olarak da Fransa 1998'de seyircisi önünde şampiyon oldu.

Son 4 turnuvada ev sahipleri kazanamadı

Son 4 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkeler şampiyonluğa ulaşamadı.

Fransa 1998'in ardından, 2002'de Güney Kore ve Japonya'daki kupayı Brezilya, 2006 Almanya'dakini İtalya, 2010 Güney Afrika'dakini İspanya, 2014 Brezilya'dakini ise Almanya kazandı.

Brezilya ve İsveç evlerindeki finali kaybetti

Dünya Kupası tarihinde evlerinde final oynayıp kaybeden iki ülke milli takımı bulunuyor.

Brezilya 1950'de, İsveç ise 1958'de ülkelerinde yapılan Dünya Kupası'nda final oynamalarına rağmen mutlu sona ulaşamadı.

Brezilya, 1950'de statü gereği beraberliğin bile kendisine yettiği finalde, seyircisi önünde Uruguay'a 2-1 mağlup olup, tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşma fırsatını tepti. İsveç ise 1958'deki finalde taraftarının karşısında Brezilya'ya 5-2 gibi farklı bir sonuçla yenilerek, ikinci oldu.

AA

Etiketler: dünya kupası
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