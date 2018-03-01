Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 beraber kaldı.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmanın ilk yarısını sarı-lacivertliler 2-1 önde tamamladı. 3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Caner Erkin'in şutunda meşin yuvarlak Volkan Demirel'de kaldı. 13. dakikada Talisca'nın ceza sahası yayı gerisinden vuruşunda Volkan Demirel sağına gelen topu kontrol etti. 14. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Talisca'nın sol taraftan yerden ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Negredo, kaleci Volkan Demirel'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 17. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Mehmet Topal'ın içeri gönderdiği topla altı pasın sol çaprazında Soldado gelişine vurarak meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden gole çevirdi: 1-1 29. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağdan ortasında Medel meşin yuvarlağı kafayla ceza sahası dışına attı. Dönen topa Mehmet Ekici gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak auta gitti. 36. dakikada Negredo'nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Caner Erkin'in şutu direkten döndü. Oyuna alanına geri gelen topu Negredo altı pas gerisinde ıskaladı. 42. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında Talisca penaltı noktası civarından gelişine sert vurduğu topu Volkan Demirel kurtardı. Tecrübeli kaleciden seken meşin yuvarlağı sağ çaprazda Lens tamamladı, Skrtel'e çarpan top kornere gitti. 45+2. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Mehmet Ekici'nin derinlemesine pasında sağdan ceza sahasına giren Şener Özbayraklı'nın kale önüne doğru sert vurduğu top Vida'nın eline çarparak ağlara gitti: 2-1 Derbinin ilk yarısı 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarı 55. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top altıpas içinde Tosic'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayınca Volkan Demirel topa sahip oldu. 74. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Babel topu ön direkte kafayla arkaya çevirdi, Tolgay Arslan müsait pozisyonda meşin yuvarlağa dokunamadı. 82. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada Talisca topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Hasan Ali Kaldırım'a çarparak ağlara gitti: 2-2 88. dakikada ceza sahası girişinde topu bir anda önünde bulan Babel'in şutunda Skrtel'e çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. Karşılaşma 2-2 sona erdi. *** Gergin dakikalar yaşandı Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ilk maçta gergin anlar yaşandı. Karşılaşmadaki ilk gerginlik ilk yarının son anlarında yaşandı. Fenerbahçe'nin korner kazandığı 44. dakikada sarı-lacivertli oyuncularla Tolgay Arslan arasında gerginlik yaşandı. Fenerbahçeli oyunculardan Alper Potuk, Tolgay'ı itince kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Derbi mücadelesinin ilk yarısında gerginlik, ikinci yarıda daha da büyüdü. Beşiktaş yarı alanında rakibinin faulüyle Pepe yerdeBu kaldı. pozisyon sonrası iki takım oyuncuları arasında itişmeler yaşandı. Gerginliğin içinde yer alan Ricardo Quaresma, Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrası 52. dakikada kırmızı kart gördü. Quaresma, gördüğü kırmızı kartın ardından sinirlerine hakim olamayarak De Souza'nın üstüne yürümeye çalıştı. Beşiktaşlı oyuncuların yanı sıra sarı-lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel, Quaresma'yı sakinleştirmekte zorlandı. Yaşanan gerginlik sonrası Fenerbahçe'den Mehmet Ekici de sarı kart gördü. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman da saha içine kadar gelerek iki takım oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı. Kocaman, sarı kartı olan Volkan Demirel ile de kısa bir görüşme yaptı. Karşılaşma, yaşanan gerginliğin ardından kaldığı yerden devam etti. AA

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