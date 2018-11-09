Drogba da veda etti

Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Didier Drogba, formasını giydiği ABD 2. Futbol Ligi'nde (USL) mücadele eden Phoenix Rising'in Louisville City'ye 1-0 mağlup olduğu USL Kupası finalinin ardından emekli oldu.

Önceki turlarda attığı 3 golle Phoenix Rising'in USL Kupası'nda finale kalmasında önemli rol üstlenen 40 yaşındaki Drogba, takımının Louisville City'ye 1-0 mağlup olmasıyla kariyerinin son maçında kupa kaldırma fırsatını kaçırdı.

Drogba, geçen mart ayında yaptığı açıklama ile USL'de sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurmuştu. Fildişi Sahilli yıldız, ABD'de yaşayan Türk iş adamı Berke Bakay'ın sahibi olduğu Phenoix Rising'ın geçen yıl ortağı da olmuştu.

Galatasaray'da 1,5 sezon forma giyen Didier Drogba, kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua, Montreal Impact ve son olarak Phoenix Rising formalarını giydi.

Kulüp kariyerinde 685 maçta 300 gol ve 114 asistle oynayan Drogba, milli takımda ise 104 karşılaşmada 65 kez ağları havalandırdı.

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40 yaşında sona eren kariyer

Afrika tarihinin en iyi golcüleri arasında yer alan Drogba, 40 yaşında veda ettiği futbol kariyerinde birçok önemli başarıya imza attı.

Dünya futbol tarihinin en iyi golcüleri arasında yer alan Didier Drogba, başarılarla dolu futbol kariyerini 40 yaşında sona erdirdi.

Son olarak ABD 2. Futbol Ligi (USL) ekiplerinden ortağı olduğu Phoenix Rising formasını giyen Fildişi Sahilli yıldız, play-off'lara taşıdığı takımının USL Kupası finalinde Louisville City'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşma ile emekliye ayrıldı.

Afrika'da iki kez yılın oyuncusu seçilen ve Roger Milla, George Weah, Abedi Pele, Samuel Eto'o gibi kıtanın efsane futbolcuları arasına adını yazdıran Drogba, 20 yılı geride bıraktığı profesyonel kariyerinde elde ettiği başarılarla adından birçok kez söz ettirdi.

Kupalarla dolu kariyer

Drogba, en büyük başarılarını iki kez transfer olduğu Chelsea formasıyla yaşadı. İngiltere kariyerinde toplam 4 lig, 4 federasyon kupası, 3 lig, 2 Community Shield ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Fildişi Sahilli golcü, 2013 yılında transfer olduğu ve 1,5 sezon formasını giydiği Galatasaray'da ise birer lig, Ziraaat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Futbolla 5 yaşında tanıştı

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde, 11 Mart 1978'de dünyaya gelen Didier Yves Drogba Tebily, 5 yaşında yanına gittiği Fransa'daki amcası sayesinde futbolla tanıştı.

Fransız kulüpleri Tourcoing, Abbeville, Vannes, Levallois ve Le Mans'ın altyapısında yetişen Drogba, Le Mans ile 1998-1999 sezonunda profesyonelliğe adım attığında 21 yaşındaydı ve burada geçirdiği 4 yılın ardından kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

2002-2003 sezonunda transfer olduğu Guingamp'ta 34 lig maçında 17 gol atan Drogba, daha sonra Olympique Marsilya'ya gitti. Takımının 2004 UEFA Kupası'nda fi̇nale kalmasında önemli rol üstlenen Drogba, performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

Rekor bonservisle transfer oldu

Drogba, 2004-2005 sezonu başında 38,5 milyon avro bonservis karşılığında gittiği İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ile sözleşme imzaladı. Bu miktar, Fildişi Sahilli bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti.

Rus iş adamı Roman Abramovich'in 2003 yılında hisselerini satın almasıyla kaderi değişen Chelsea için 2004-2005 sezonunda Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesi ve Drogba'nın kadroya dahil oluşu, gelecek başarıların habercisi oldu.

Chelsea forması giydiği ilk sezonda, kulübün 50 yıllık lig şampiyonluğu hasretinin sona ermesine katkı sağlayan Drogba, üstün performansıyla taraftarların gözünde kısa sürede efsaneleşti. Chelsea ile aralıksız 8 sezon geçiren ve bu süreçte 3'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 12 kupa kaldıran Drogba, en önemli başarısını ise takımının finalde Bayern Münih'i penaltılar sonunda elediği 2011-2012 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayarak elde etti.

Saha dışında da adından söz ettirdi

2006 ve 2009'da en iyi Afrikalı futbolcu seçilen ve 2013'te Golden Foot (Altın Ayak) Ödülü'ne layık görülen Drogba, spor hayatı boyunca saha içi kadar saha dışındaki örnek davranışlarıyla da iz bıraktı.

Fildişi Sahilli yıldız, başta Afrika olmak üzere dünyadaki savaş, açlık, gelir adaletsizliği gibi sorunlara duyarsız kalmayarak kendisine ayrı bir yer edindi. "Afrika Aslanı" adıyla da bilinen Drogba'nın en akılda kalan davranışı, uzun yıllar kaptanlığını üstlendiği ve 65 golle en skoreri olduğu Fildişi Sahili Milli Takımı'nın, 2006 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı 8 Ekim 2005'te yaptığı konuşmaydı.

Dünya Kupası bileti almaları sonrası soyunma odasından yapılan canlı yayında, takım arkadaşları adına mikrofonu eline alan Drogba, Fildişi Sahili'nde 2002'den beri süren iç savaşın bitmesi adına önemli bir adım attı. Drogba'nın "Bayanlar baylar, Fildişi Sahili'nin kuzeyindekiler, güneyindekiler, merkezindekiler, batısındakiler... Biz bugün tüm Fildişi halkının bir arada var olabileceğini, tek bir amaç uğruna oynayabileceğini gösterdik. Biz kutlamaların insanları birleştireceğinin sözünü verdik. Size dizlerimizin üzerinde yalvarıyoruz... Affedin! Afrika'da bunca zenginliğe sahip bir ülke savaşa sürüklenmemeli. Lütfen silahlarınızı bırakın. Seçimlere gidin." ifadeleri sayesinde futbol, siyasetçilerin erişemediği yere ulaştı.

Birleşmiş Milletler Gelişim Programı, 2007 yılının ocak ayında yaptığı yardımlardan etkilendiği Didier Drogba'ya "İyi Niyet Elçisi" unvanını verdi. Futboldan kazandığı parayla hayır kuruluşlarına bağışta bulunan Drogba, 2009'da İngiltere'de kurduğu vakıf aracılığıyla da Afrika'da hastane yapımı ve çocukların eğitimi için yardım topladı.

Çin macerası sonrası Galatasaray'a geldi

Drogba, Chelsea ile 2011-2012 sezonu sonunda yollarını ayırdı ve yıllık 12 milyon avro maaşla Çin'in Şanghay Shenhua takımının yolunu tuttu.

Ödeme konusunda yaşanılan sorunlar nedeniyle Çin macerası kısa süren Drogba, 2012-2013 sezonu ara transfer döneminde ise 1,5 sezon için 10 milyon avro garanti ve 15 bin avro maç başı ücret karşılığında Galatasaray'ın kadrosuna dahil oldu.

İlk sezonunda, yarım devrede Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 5 gol, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta ise 1 gol atan Drogba, Galatasaray'ın 19. lig şampiyonluğuna ulaşması ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkmasında önemli rol oynadı.

2013-2014 sezonuna TFF Süper Kupa şampiyonluğuyla başlayan Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında galip gelmesini sağlayan tek golü uzatma bölümünde kaydeden Fildişi Sahilli oyuncu, ligde çıktığı 24 maçta 10 gol, Galatasaray'ın müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçta 1 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 8 maçta da 2 gol kaydetti.

Türk futbolseverlerin büyük beğenisini kazanan Didier Drogba, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığı 53 resmi karşılaşmada 20 kez fileleri havalandırırken 13 asist yaptı.

İkinci Chelsea dönemi ve son durak Amerika

2013'te ikinci kez Chelsea'nin başına geçen Jose Mourinho ile 2014-2015 sezonunda bir kez daha buluşan Drogba, 40 karşılaşmada 7 gol attığı yılı, lig ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğuyla tamamladı.

İki kez transfer olduğu Chelsea'de toplam 381 resmi maçta 164 gol ve 86 asistle oynayan Fildişi Sahilli oyuncu, Premier Lig'de 100 gol barajını geçen ilk Afrikalı futbolcu unvanını elde etti. Drogba, iki kez (2006-07 ve 2009-10 sezonu) Premier Lig gol krallığına ulaştı ve aynı zamanda kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu.

Sezon sonunda serbest kalan Drogba, kariyerinin son dönemini ABD'de geçirdi. ABD 1. Futbol Ligi'nde (MLS) mücadele eden Kanada takımlarından Montreal Impact formasıyla 2015 ve 2016 sezonlarında çıktığı 41 maçta 23 gol kaydeden Fildişi Sahilli futbolcu, son olarak transfer olduğu ABD 2. Futbol Ligi takımlarından Phoenix Rising'in, aynı zamanda ortağı da oldu.

Drogba, Phoenix Rising'de ise 25 maçta 16 gole imza attı.