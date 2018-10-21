Dünya Güreş Şampiyonası'nda Fatih Erdin'den gümüş madalya

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 86 kiloda milli güreşçi Fatih Erdin, gümüş madalya aldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli güreşçi Fatih Erdin, serbest stil 86 kilo finalinde ABD'li David Morris Taylor ile karşılaştı. Dünya Şampiyonası'na ilk kez katılan Fatih Erdin, rakibine teknik üstünlükle 12-2 mağlup olarak gümüş madalya elde etti. İkinci turda Slovak Boris Makoev'i 8-7 yenen Fatih, çeyrek finalde Güney Koreli Gwanuk Kim'i 10-0 teknik üstünlükle, yarı finalde ise İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva'yı 7-4 yenerek adını finale yazdırmıştı. AA

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