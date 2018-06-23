Dünya Kupası heyecanı 3 maçla devam ediyor

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, F ve G gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda günün ilk maçında G Grubu'nda Belçika ile Tunus karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Gruptaki ilk maçında Panama'yı mağlup eden Belçika'nın 3 puanı bulunurken, son dakika golüyle İngiltere'ye mağlup olan Tunus henüz puanla tanışamadı. İkinci maçında F Grubu'nda Güney Kore ile Meksika karşılaşacak. Rostov Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00. Bu maç öncesinde, son şampiyon Almanya'yı yenen Meksika'nın 3 puanı var, İsveç'e mağlup olan Güney Kore'nin ise henüz puanı yok. Günün son maçı ise Almanya ile İsveç arasında olacak. F Grubu mücadelesi Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak. AA

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