Dünya Kupası heyecanı devam ediyor

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, yarın A ve B gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında B Grubu'nda Portekiz ile Fas karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanancak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Yarının ikinci maçında, A Grubu'nda ilk maçını kazanan Uruguay, Suudi Arabistan karşısına çıkacak. Rostov Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00. Günün son maçı ise İran ile İspanya arasında olacak. B Grubu mücadelesi Kazan Arena'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak. AA

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