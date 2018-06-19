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19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Dünya Kupası heyecanı devam ediyor

19 Haziran 2018, Salı 12:01
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, yarın A ve B gruplarında oynanacak 3 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında B Grubu'nda Portekiz ile Fas karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanancak mücadele saat 15.00'te başlayacak.

Yarının ikinci maçında, A Grubu'nda ilk maçını kazanan Uruguay, Suudi Arabistan karşısına çıkacak. Rostov Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00.

Günün son maçı ise İran ile İspanya arasında olacak. B Grubu mücadelesi Kazan Arena'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak. 

AA

Etiketler: rusya, dünya kupası
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