Dünya Kupası heyecanı sürüyor: Oynanacak üç maça ilişkin dikkat çeken istatistikler

2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'ndaki son maçlarında yarın birbirlerine rakip olacak Senegal ile Kolombiya, tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşılaşacak.

Samara Arena'da oynanacak ve TSİ 17.00'de başlayacak mücadele, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Bu karşılaşma öncesinde aynı puana sahip olduğu Japonya ile ilk 2 sırada yer alan Senegal'in 4, üçüncü basamaktaki Kolombiya'nın ise 3 puanı bulunuyor. Senegal'e son 16 turuna yükselmesi için beraberlik yeterli olacak.

İki ülke A milli futbol takımları, daha önce yalnızca 1 hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.

İlk ve tek maç

Senegal ile Kolombiya arasında yapılan tek maç, 31 Mayıs 2014'te Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te oynandı.

Kolombiya'nın ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçın ikinci devresinde Senegal golleri bulurken, mücadele 2-2 sona erdi.

Senegal'in tek yenilgisi var

Afrika temsilcisi, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

Japonya ve Güney Kore'nin 2002'de ortaklaşa düzenlediği organizasyonda ilk deneyimini yaşayan Senegal, çeyrek final oynama başarısını göstermişti.

16 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda yer alan Senegal, organizasyon tarihinde 7 maça çıktı. Üç galibiyet, üç beraberlik alan Afrika ekibi, tek yenilgisini Türkiye karşısında yaşamıştı. 2002'de oynanan çeyrek final mücadelesini Türkiye, İlhan Mansız'ın uzatma dakikalarında attığı 'Altın gol' ile kazanmıştı.

Kupada oynadığı 7 maçta 11 gol atan Senegal, kalesinde ise 9 gol gördü.

Afrika ekibi, FIFA dünya sıralamasında ise 27. basamakta bulunuyor.

Kolombiya, 21. maçında

Kolombiya, Rusya'daki turnuva ile 6. Dünya Kupası'nı yaşıyor.

Organizasyon tarihinde oynadığı 20 maçta 8 galibiyet alan Kolombiya, 2 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 30 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 29 gol gördü.

Kolombiya, turnuva tarihinde en büyük başarısını bir önceki Dünya Kupası olan 2014'te çeyrek final oynayarak yakalamıştı.

Brezilya'da teknik direktör Jose Pekerman yönetiminde tarihi bir başarı elde eden Kolombiya, bu turnuvada da deneyimli teknik adam idaresinde. Kolombiya, daha önceki organizasyonlarda 3 kez grup aşamasını geçememiş, bir kez ise son 16 turuna yükselmişti.

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Japonya ile Polonya üçüncü kez karşı karşıya

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu son maçında yarın sahaya çıkacak Japonya ile Polonya, tarihlerinde üçüncü kez karşılaşacak.

Daha önce iki kez hazırlık maçında karşılaşan taraflar, ilk resmi maçlarını Rusya'da oynayacak.

Volgograd Arena'da saat 17.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Bu mücadele öncesinde Japonya'nın 4 puanı bulunurken, elenmesi kesinleşen Polonya puan ile tanışamadı.

Japonya üstün

Japonya ile Polonya arasında geride kalan iki maçta Japonya'nın üstünlüğü görülüyor.

Rekabetteki iki maçı da kazanan Japonya, 7 gol attı, kalesinde gol görmedi.

İlk maç 1996'da

Japonya ile Polonya ilk olarak 19 Şubat 1996'da Hong Kong'da karşılaştı.

Asya temsilcisi, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı mücadelede Polonya'yı 5-0 yendi.

İki ekibin, bir sonraki mücadelesi ise 27 Mart 2002'de Polonya'nın Lodz şehrinde oynandı. Japonya bu mücadeleyi de ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanmayı bildi.

Japonya 20. maçında

FIFA Dünya Kupası'nda altıncı kez yer alan Japonya, şampiyona tarihindeki 20. maçına çıkacak.

Asya ekibi, geride kalan 19 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. 18 kez gol sevinci yaşayan Japonya, kalesinde ise 25 gol gördü.

Tamamı üst üste olmak üzere altıncı şampiyonasını oynayan Asya ekibi 2 kez son 16 turunu görürken, 3 kez ise gruplardan çıkamadı.

Japonya, Güney Kore ile 2002 yılında düzenlediği Dünya Kupası'nda son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elenmişti. Türkiye'nin golü Ümit Davala'dan gelmişti.

Polonya 34. maçına çıkıyor

12 yıl aranın ardından bu büyük organizasyonda yer alan Polonya'nın grubun son karşılaşması öncesinde bir üst tur şansı bulunmuyor.

Daha önce 7 kez şampiyonada yer alan Polonya, bugüne kadar 33 maça çıktı, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Bu maçlarda 45 gol atan Polonya, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

Avrupa ekibi, 1974 ve 1982 yıllarında oynanan şampiyonalarda üçüncü olarak en büyük başarılarına ulaştı.

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İngiltere'den Belçika'ya büyük üstünlük

2018 FIFA Dünya Kupası G Grubu son maçında yarın karşı karşıya gelecek İngiltere ile Belçika arasındaki rekabette İngilizler büyük üstünlüğe sahip.

İngiltere ile Belçika, Kaliningrad Stadı'nda TSİ 21.00'de karşılaşacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Bu karşılaşma öncesinde son 16 turuna çıkmayı garantileyen iki takım da altışar puana sahip. Takımların attıkları ve yedikleri gol sayıları da eşit.

Rekabette büyük fark

İngiltere ile Belçika arasında bugüne kadar 21 maç oynandı. İngiltere, bu karşılaşmaların 15'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette 5 maç beraberlikle sona erdi, Belçika yalnızca 1 kez kazanabildi.

İki takımın attığı gol sayılarında da büyük fark bulunuyor. İngiltere'nin attığı 70 gole, Belçika 25 golle yanıt verebildi.

İlk maç 97 yıl önce

İngiltere ile Belçika ilk maçlarını 21 Mayıs 1921'de oynadı.

Brüksel'de oynanan hazırlık maçını İngiltere 2-0'lık sonuçla kazandı.

Belçika'nın tek galibiyeti 1936'da

Belçika, İngiltere karşısındaki ilk ve tek galibiyetini ise 1936'da elde etti.

Brüksel'de 9 Mayıs 1936'da oynanan müsabakada Belçika 3-2 galip geldi.

En farklı galibiyet

İki ekip arasındaki en farklı skor ise 1927'de ortaya çıktı.

İngiltere, Belçika'yı deplasmanda 9-1 mağlup ederek tarihi bir skor elde etti.

Son maç 2012'de

İngiltere ile Belçika arasındaki son mücadele ise 2 Haziran 2012'de İngiltere'nin başkenti Londra'da oynandı.

Roy Hodgson idaresindeki İngilizler, Danny Welbeck'in 36. dakikada attığı golle bu mücadeleyi de 1-0 galip bitirdi.

Dünya Kupası'nda 3. randevu

İki ekip Dünya Kupası'nda daha önce 2 kez karşı karşıya geldi.

1954'te İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada grup aşamasında oynanan maç 4-4 sona erdi.

İtalya'da 1990'da düzenlenen şampiyonanın son 16 turudaki mücadeleyi ise İngiltere 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.