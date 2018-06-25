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25 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Dünya Kupası heyecanında 11. gün de tamamlandı

25 Haziran 2018, Pazartesi 01:08
Dünya Kupası'nın 11. gününde, G Grubu'nda Belçika ile İngiltere, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Japonya ile Senegal'in 2-2 berabere kaldığı H Grubu'nda Kolombiya, Polonya'yı 3-0 yendi.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın 11. gününde oynanan maçların ardından G Grubu'nda İngiltere ve Belçika, üst tura çıkmayı garantiledi.

Kupanın 11. gününde 3 maç oynandı. G Grubu maçında İngiltere, Panama'yı 6-1 yendi. İngiltere'nin gollerini Harry Kane (3), John Stones (2) ve Jesse Lingard atarken, Felipe Baloy ise Panama adına ağları havalandırdı.

Bu sonuçla grupta 6'şar puana sahip İngiltere ve Belçika, son 16 turuna kalmayı garantileyen takımlar oldu. Son maçlar öncesi Panama ve Tunus'un ise üst tura çıkma şansı kalmadı.

Japonya ile Senegal yenişemedi

H Grubu mücadelesinde Japonya ile Senegal 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada iki kez öne geçmesine rağmen bir puanla yetinen Senegal'in gollerini Sadio Mane ve Moussa Wague, Japonya'nın gollerini ise Takashi Inui ve Keisuke Honda kaydetti.

Kolombiya kazandı, Polonya havlu attı

Kolombiya, Polonya'yı 3-0 mağlup ederek H Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı.

Yerry Mina, Radamel Falcao ve Juan Cuadrado'nun attığı gollerle galibiyete ulaşan Kolombiya, üç puanı hanesine yazdırdı. İki maçta puan alamayan Polonya ise üst tura çıkma şansını kaybetti.

Program 

Dünya Kupası'nda 25 Haziran Pazartesi günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

A Grubu:

17.00 Uruguay-Rusya (Samara Arena - Samara)

17.00 Suudi Arabistan-Mısır (Volgograd Arena - Volgograd)

B Grubu:

21.00 İspanya-Fas (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad)

21.00 İran-Portekiz (Mordovia Arena - Saransk)

AA

Etiketler: dünya kupası
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