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11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Dünya Kupası istatistikleri: 836 maçta 2379 gol atıldı...

11 Haziran 2018, Pazartesi 19:40
Dünya Kupası finallerinde bugüne dek oynanan 836 maçta toplam 2 bin 379 gol atılırken, Alman Miroslav Klose, finallerin en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.

Dünya Kupası'na 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere dört kez Almanya formasıyla katılan Klose, 2002 ve 2006'da beşer gol, 2010'da 4, 2014'te 2 gol atarak, toplam 16 gole ulaştı ve finaller tarihinin en golcü futbolcusu oldu. 

Klose'yi 15 golle Brezilyalı Ronaldo izlerken, Alman futbolcu Gerd Müller 14, Fransız Just Fontaine 13 gol, Brezilya ve dünya futbolunun en büyük ismi olarak kabul edilen Pele ise 12 golle bu futbolcuları takip ediyor.

Fontaine'den bir kupada 13 gol

Bir kupada en çok gol atan oyuncu 13 golle Fransız Juste Fontaine oldu. 

Fontaine, 1958'de İsveç'te organize edilen dünya kupasında 13 gol birden atarak, hem gol kralı olmuş, hem de erişilmesi zor bir rekora imza atmıştı.

Bugüne dek finallerde 10 gol ve üstüne çıkan 3 futbolcu bulunuyor. Fontaine'in yanı sıra, Macar Sandor Kocsis 1954'te 11, Alman Gerd Müller de 1970'de 10 gol atmayı başardı.

Salenko'dan bir maçta 5 gol

Bir maçta en çok gol atan futbolcu ise bir zamanlar İstanbulspor'un da formasını giyen Rus Oleg Salenko...

Salenko, 1994'de ABD'de gerçekleştirilen şampiyonada, Kamerun maçında 5 gol birden atarak, büyük bir rekora imza attı. 

Finallerde Salenko'nun ardından bir maçta 4'er gol atan 9 futbolcu şöyle: 

Emilio Butragueno (İspanya): 1986'da Danimarka'ya 

Eusebio (Portekiz): 1966'da Kuzey Kore'ye 

Juste Fontaine (Fransa): 1958'de Batı Almanya'ya 

Sandor Kocsis (Macaristan): 1954'te Batı Almanya'ya 

Ademir (Brezilya): 1950'de İsveç'e 

Juan Schiaffino (Uruguay): 1950'de Bolivya'ya 

Leonidas (Brezilya): 1938'de Polonya'ya 

Ernst Willimowski (Polonya): 1938'de Brezilya'ya 

Gustav Wetterstörm (İsveç): 1938'de Küba'ya

Pele ve Seeler efsanesi

Brezilyalı Pele ile Alman Uwe Seeler, forma giydikleri 4 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başararak tarihe geçti. 

Pele 1958, 1962, 1966 ve 1970'de, Seeler ise 1958, 1962, 1966 ve 1970'de katıldığı dünya kupalarında takımlarına gol kazandırdı.

AA

Etiketler: dünya kupası
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