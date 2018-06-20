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20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Dünya Kupası'nda 6. günün sonuçları ve 7. günün programı

20 Haziran 2018, Çarşamba 01:30
2018 FIFA Dünya Kupası'nın altıncı gününde 3 maç oynandı. İki grupta oynanan maçlarda Japonya, Senegal ve Rusya rakiplerini mağlup etti.

H Grubu mücadelesinde Japonya, 3. dakikada 10 kişi kalan Kolombiya'yı 2-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir Güney Amerika ekibini yenen ilk Asya takımı oldu.

Japonya'nın gollerini Kagawa (penaltıdan) ve Osako, Kolombiya'nın golünü ise Quintero kaydetti.

Gruptaki diğer karşılaşmada Senegal, Polonya'yı Cionek (kendi kalesine) ve Niang'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Polonya'nın golü de Krychowiak'tan geldi.

A Grubu'ndaki maçta ise ev sahibi Rusya, Mısır'ı Fathi (kendi kalesine), Cheryshev ve Dzyuba'nın golleriyle 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı. Mısır'ın golünü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı sakatlıktan sonra sahalara dönen Salah (penaltı) attı.

Program 

Dünya Kupası'nda 20 Haziran Çarşamba günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

A Grubu:

18.00 Uruguay-Suudi Arabistan (Rostov Arena - Rostov-na-Donu)

B Grubu:

15.00 Portekiz-Fas (Luzhniki Stadı - Moskova)

21.00 İran-İspanya (Kazan Arena - Kazan)

AA

Etiketler: dünya kupası
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