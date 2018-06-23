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23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar oynanacak?

23 Haziran 2018, Cumartesi 15:34
Dünya Kupası heyecanı F ve G gruplarında oynanacak üç maçla devam edecek.

 

Dünya Kupası'na F ve G gruplarında oynanacak üç maçla devam edilecek. Günün ilk maçında Türkiye saatiyle 15:00'te Belçika ve Tunus karşı karşıya geliyor. F grubunda dünya sıralamasında zirvede yer alan Almanya'yı tek golle devirmeyi başaran Meksika Güney Kore ile saat 18:00'de oynayacak. Günün son maçında Almanya ile İsveç saat 21:00'de mücadele edecek.

Belçika ile Tunus 4. kez karşılaşacak

G grubunda başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda 3 puanlı Belçika ile puansızTunus karşılaşıyor.

İki takım arasındaki ilk mücadele 26 Şubat 1992'de Tunus'ta oynandı. FIFA dünya sıralamasında 3. konumda bulunan Belçika geride kalan 42 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı.

Beşinci kez Dünya Kupası'na katılan Tunus, FIFA dünya sıralamasında 21. basamakta. Kuzey Afrika temsilcisi Dünya Kupası'nda oynadığı 13 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Tunus, daha önce katıldığı dört Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı.

Almanya ve İsveç kritik maça çıkıyor

F grubu ikinci maçında Almanya ve İsveç Soçi'deki Fisht Stadı'nda oynayacak. Böylece iki takım tarihlerinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Grupta Güney Kore'yi yenen İsveç'in 3 puanı bulunuyor. Almanya ise Meksika'ya 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.

Almanya ile İsveç tarihte ilk kez 18 Haziran 1911'de İsveç'in başkenti Stockholm'de karşılaştı. Geride kalan 36 maçta Almanya 15, İsveç 12 galibiyet elde ederken; 9 maç beraberlikle sonuçlandı.

Almanya ve İsveç son olarak 5 yıl önce karşılaştı. İsveç'in Solna kentinde oynanan mücadelede Almanya rakibini 5-3 mağlup etmeyi başardı.

Meksika Almanya'nın ardından Güney Kore'yi gözüne kestirdi

F grubunda Güney Kore ve Meksika Rostov Arena'da oynanacak mücadele ile tarihlerinde 13. kez karşılaşmış olacak. Meksika gruptaki ilk maçında Almanya'yı yenerek büyük bir sürprize imza attı. İsveç'e yenilen Güney Kore ise puansız.

 

İki takım tarihlerinde 12. kez karşı karşıya geldi. Meksika bu maçlarda 6, Güney Kore 4 galibiyet aldı. İki maç berabere bitti. Dünya Kupası'nda 54 maç yapan Meksika 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 25 yenilgi elde etti.

 

Dünya Kupası'ndaki 33. maçına çıkacak Asya ekibi, 5 galibiyet, 9 beraberlik, 18 yenilgi aldı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Dünya Kupası, futbol, Rusya
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