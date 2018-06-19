Dünya Kupası'nda dünün sonuçları, günün programı

İki grupta oynanan maçlarda İsveç, Belçika ve İngiltere, rakiplerini mağlup etti.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın beşinci gününde 3 maç oynandı. İsveç, Güney Kore ile karşılaştığı F Grubu mücadelesini, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sayesinde verilen penaltıyla 1-0 kazandı. Penaltı atışını, İsveç kaptanı Granqvist gole çevirdi. Yakaladığı yetenekli jenerasyonla turnuvanın "gizli favorisi" olarak gösterilen Belçika, G Grubu maçında Panama'yı 3-0 yendi. Belçika'nın, Dünya Kupası tarihindeki ilk maçına çıkan Panama karşısındaki gollerini, Mertens ve Lukaku (2) kaydetti. G Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise İngiltere, Tunus'u Kane'in 90+1'inci dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Program Dünya Kupası'nda 19 Haziran Salı günü oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle: H Grubu: 15.00 Kolombiya-Japonya (Mordovya Arena - Saransk) 18.00 Polonya-Senegal (Spartak Stadı - Moskova) A Grubu: 21.00 Rusya-Mısır (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg) AA

Okunma Sayısı: 91

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.