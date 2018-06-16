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16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Dünya Kupası'nda ikinci günün maçlarının sonuçları ve bugünün programı

16 Haziran 2018, Cumartesi 08:00
2018 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci gününde Uruguay ve İran sahadan galibiyetle ayrılırken, İspanya ile Portekiz berabere kaldı.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci gününde üç maç oynandı.

 

A Grubu'nun ikinci maçında Dünya Kupası'na 28 yıl aradan sonra katılan Mısır ile kupayı iki kez müzesine götüren Uruguay karşı karşıya geldi.

Uruguay, 90. dakikada Gimenez'in golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mısır'ın yıldızı Muhammed Salah, henüz tam olarak iyileşmemesi gerekçesiyle maçı yedek kulübesinden takip etti.

İran uzatmalarda güldü

B Grubu ilk maçında İran, Fas'ı 90+5. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede İran, Bouhaddouz'in kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Çakır, iki farklı Dünya Kupası'nda görev alan ilk Türk hakemi oldu.

Portekiz ve İspanya puanları paylaştı

B Grubu'ndaki ikinci maçta Portekiz, iki kez öne geçtiği mücadelede İspanya ile 3-3 berabere kaldı.

İspanya'nın gollerini Diego Costa (2) ve Nacho atarken, Portekiz'in üç golü de Ronaldo'dan geldi.

İspanya karşısında "hat-trick" yapan Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, üst üste dördüncü Dünya Kupası organizasyonunda gol atan 4. futbolcu olarak tarihe geçti.

Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerindeki "hat-trick" sayısını 51'e çıkardı. Yıldız futbolcu, 33 yaş 130 günle Dünya Kupası tarihinde "hat-trick" yapan en yaşlı futbolcu oldu.

İki gün önce Julen Lopetegui'nin yerine İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Fernando Hierro, ilk maçından beraberlikle ayrıldı.

Program

Dünya Kupası'nda 16 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:

TSİ 13.00 Fransa-Avustralya (Kazan Arena - Kazan)

TSİ 16.00 Arjantin-İzlanda (Spartak Stadı - Moskova)

TSİ 19.00 Peru-Danimarka (Mordovia Arena - Saransk)

TSİ 22.00 Hırvatistan-Nijerya (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad)

AA

Etiketler: dünya kupası
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