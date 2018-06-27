Dünya Kupası'nda son 16 heyecanı: İki eşleşme daha belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası'nda C ve D gruplarındaki maçlar tamamlandı ve son 16 turundaki iki eşleşme daha belli oldu.

C Grubu'nu 7 puanla lider bitiren Fransa, D Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada tamamlayan Arjantin ile son 16 turunda eşleşti. D Grubu'nu 9 puan ile lider tamamlayan Hırvatistan ise C Grubu'nu 5 puanla ikinci bitiren Danimarka ile son 16 turunda rakip oldu. Maç tarihleri Son 16 turundaki eşleşmelerin maç tarihleri de belli oldu, program şöyle: 30 Haziran Cumartesi 17.00 Fransa-Arjantin (Kazan Arena) 1 Temmuz Pazar 21.00 Hırvatistan-Danimarka (Nizhny Novgorod) *** Tıklayınız: İşte son 16 turunda ilk iki eşleşmeler AA

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