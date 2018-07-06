Dünya Kupası'nda tüm yarı finalistler belli oluyor

Şampiyonada yarın çeyrek finalde oynanacak İsveç-İngiltere ve Rusya-Hırvatistan karşılaşmalarıyla tüm yarı finalistler belli olacak.

2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final turu yarın oynanacak 2 karşılaşma ile tamamlanacak. İsveç ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği günün ilk maçı, Samara Arena'da TSİ 17.00'de başlayacak. Çeyrek finalin son mücadelesinde ise Rusya ile Hırvatistan, Soçi'deki Fisht Stadı'nda saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Maçlar TRT 1'den naklen yayınlanacak. Dünya Kupası heyecanı çeyrek final maçlarıyla devam edecek AA

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