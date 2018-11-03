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3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Dünyanın izlediği derbiye yakışmayan görüntüler

03 Kasım 2018, Cumartesi 00:04
Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı derbi maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Dev derbide 2-2'lik beraberlik

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın son bölümünde Galatasaraylı Younes Belhanda ve Fenerbahçeli Roberto Soldado arasında yaşanan gerginlik, bitiş düdüğünün ardından kavgaya dönüştü.

Maçın uzatma bölümündeki gerginliği tırmandıran iki futbolcunun itişmesine önce Fenerbahçe'den Jailson dahil oldu. Bu futbolcu, yanına gittiği Belhanda'ya sert bir tokat attı. Bunun üzerine sahadaki futbolcular arasında itişmeler yaşanırken, kavgaya yedek kulübesinde bulunan diğer oyuncular ile teknik heyetlerden bazı isimler de dahil oldu.

Orta sahada yaşanan kavgada sarı-kırmızılı futbolcuların kovaladığı Jailson kaçarak soyunma odasına giderken, bu sırada Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'in boynundan tutarak sert şekilde müdahalede bulundu. Fenerbahçe yedek kalecisi Erten Ersu ve sarı-lacivertli futbolcu Michael Frey de sahaya girerek bazı Galatasaraylı futbolculara saldırdı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktörler Fatih Terim ve Erwin Koeman ise kavgayı yatıştırmaya çalıştı.

Daha sonra güvenlik görevlilerinin de müdahalesiyle Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına giderken, koridorlarda da iki takım oyuncuları arasında gerginliğin devam ettiği öğrenildi.

3 futbolcu kırmızı kart gördü 

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrasında çıkan olaylar sonrasında, 3 futbolcu kırmızı kart gördü. 

Yayıncı kuruluş BeinSports'tan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçeli Jailson ve Roberto Soldado ile Galatasaray'dan Badu Ndiaye kırmızı kart gördü. 

Öte yandan Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın da sarı kart gördüğü belirtildi. 

Müsabakanın bitimiyle başlayan olaylar nedeniyle Video Yardımcı Hakem (VAR) üzerinden uzun süre incelemelerde bulunuldu ve daha sonra kararlar açıklandı. 

Galatasaray'dan paylaşım

Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşma sonrasında çıkan olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Galatasaray'ın paylaşımında, Garry Rodrigues'in yaralanmış bacağı ve Belhanda'nın boynunda oluşan kızarıklık fotoğraflarla gösterildi. 

Öte yandan Fenerbahçe'nin ikinci golü öncesi Belhanda'nın müdahale ettiği topun Valbuena'ya çarparak taça çıktığı görüntü de paylaşıldı. 

AA

Etiketler: süper lig, derbi
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