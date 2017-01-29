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29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Efsane Federer şampiyon oldu

29 Ocak 2017, Pazar 16:26
İsviçre'nin ünlü tenisçisi Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal'ı Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Tenisin iki efsanesi arasında geçen heyecanlı maçın sonunda Avustralya Açık'ta yüzüncü maçını oynayan Federer, beşinci kez Avustralya Açık kupasını kaldırdı.

Federer'in 18'inci Grand Slam zaferini kazandığı maç 3 saat 37 dakika sürdü.

Böylelikle 35 yaşındaki sporcu, tüm zamanların en çok zafer kazanan erkek tenisçiler listesindeki liderliğini tazelemiş oldu.

Federer, Avustralya Açık'ta beş şampiyonluk, Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda beş, Wimbledon'da yedi şampiyonluk elde ederek tarihte üç farklı Grand Slam etkinliğinde beş ya da daha fazla zafer elde eden ilk tenisçi oldu.

Sakatlıktan yeni çıkmışlardı

Federer'in zaferi, sezonun ikinci yarısında dizindeki sakatlıktan ötürü ara almasından ötürü büyük bir anlam taşıyor.

Avustralya Açık, Federer'in geçen Temmuz ayındaki Wimbledon'dan beri ilk turnuvasıydı.

Nadal da 2016 yılını sakatlıklarla geçirdi.

Bu zaferle beraber ikili arasında oynanan 35 maşın 12'sini Federer kazanmış oldu.

Nadal: Roger benden daha çok hak etti

Maçın ardından gazetecilere konuşan 2009 yılının şampiyonu İspanyol tenisçi Rafael Nadal, "Roger'ı tebrik ederim, turnuvadan bu kadar uzak kaldıktan sonra oynaması gerçekten etkileyici. Benim için inanılmaz bir ay oldu, buraya gelmek için çok çalıştım. Çok iyi bir maçtı, ancak Roger benden biraz daha fazla hak etti. Mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

Federer ise "Teniste berabere kalınmıyor ancak ben bu akşam Rafa ile bir beraberliği paylaşmak isterdim" dedi.

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