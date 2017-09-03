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''En azından özür dilemesi lazımdı''

03 Eylül 2017, Pazar 07:00
Mircea Lucescu, Ukrayna ile oynanan milli maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ukrayna’nın daha iyi oynadığını söyleyen Rumen hoca, şunları söyledi:

"Oyunda iki tane ekip vardı. Birisi oyunu daha iyi kuran, daha iyi organize eden. Ben bu grupta en iyi futbolu Ukrayna’nın oynadığını düşünüyorum. Daha dikkatli olmalıydık. Birbirimizle daha iyi anlaşmalıydık. Kolay değildi ama oyunu daha rahat kontrol edebilirdik. Ukrayna Milli Takımı, 2 kulüpten oluşan oyunculardan kurulu, bizim takımımız 10-15 takımdan oluşan futbolculardan kurulu. Ukraynalı oyuncuların tamamı her maçı oynayan oyunculardan kuruluydu. Bugün ikili mücadeleleri kaybettiğimiz için, daha süratli oldukları için kaybettik. Ukrayna bu maçı hak etti. Ama ilk yediğimiz gol bariz bir ofsayttı. Bu dakikaya kadar dengeliydi oyun. Kontratak için boş alan bıraktık ve bundan faydalandılar. Auta çıkmış bir topu içeriye sokarak gol buldular. 2-0’dan sonra oyuncuları motive etmek kolay değildi. Verilmeyen bir de penaltımız var, bu konuyu atlamamak gerekiyor. Bunlar sahada olan şeyler. Ama bu goller olmasaydı Ukrayna başka goller de atabilirdi. Önümüzde 3 günümüz var. İsim vermek istemiyorum ama az antrenman yapmış oyunculardan değil, daha farklı bir kadro çıkarmayı düşünüyorum. 9 yabancı oyuncu, 2 Türk oyuncuyla oynayan kulüplerden Türk oyuncu çıkarmak kolay değil. Türkiye’nin çok iyi sonuçlar aldığı zamana baktığınız zaman çekirdek kadrosu olan bir takımdı. 7, 8 senedir beraber oynayan oyunculardan kurulu defans vardı karşımızda ve süratli şekilde oyunun yönünü değiştirebilen bir takımdı. Kim oynarsa oynasın önemli değil, bu oyun kurgusunu biz de yapacağız" dedi.

"3 maçı da kazanmak zorundayız"

İzlanda’nın kaybetmesinin grubu çok farklı bir boyuta taşıdığını söyleyen Lucescu, “Şu anda 4 ekibin de şansı var. Kalan 3 maçımızı da kazanmak zorundayız. Biliyorsunuz bu tür hesapları siz gazeteciler daha iyi yapıyorsunuz. Telefonu hakeme gösterdim. Hem ofsayttı, hem de topun aut çizgisini ne kadar geçtiğini gösterdim. En azından özür dilemesi lazımdı. Besedin’in Serdar Aziz’in burnunu kırdığı pozisyon tartışmasız kırmızı karttı. Ama dediğim gibi bunlar oyunun içindeki bazı noktalar" diye konuştu.

“Ukrayna başka goller de atabilirdi"

Hakemlerin kötü yönetim gösterdiğini söyleyen Lucescu, “Tekrar ediyorum, oyunun içindeki bölümlerden Ukrayna’ya avantaj sağlayan pozisyonlar oldu. 2 gol, verilmeyen penaltı ve kırmızı kart pozisyonu. Bu goller olmasaydı Ukrayna başka goller de atabilirdi. Ukrayna bu galibiyeti hak etti. Ben bunu söylüyorum, başka bir şey yok" diyerek sözlerini tamamladı.

DHA

Etiketler: lucescu, türkiye, ukrayna
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