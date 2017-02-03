En çok kazanan sporcu Ronaldo

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, 88 milyon dolarlık gelirle 2016 yılında en fazla kazanan sporcu oldu.

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, geçen yılın en çok kazanan sporcularına yer verildi. Pazar günü 32 yaşına girecek Ronaldo, 88 milyon dolarlık geliriyle 2016'nın en çok kazanan sporcuları listesinde zirveye çıktı. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi 81,4 milyon dolar kazancıyla ikinci sırada kalırken, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James ise 77,2 milyon dolarlık geliriyle üçüncü oldu. Listede yer alan 23 ülkeden 100 sporcunun 65'inin ABD vatandaşı olması, dikkati çekti. 2016'nın en fazla kazanan ilk 10 sporcusu şöyle: Sporcu Branş Kazanç (dolar) 1 Cristiano Ronaldo Futbol 88 milyon 2 Lionel Messi Futbol 81,4 milyon 3 LeBron James Basketbol 77,2 milyon 4 Roger Federer Tenis 67,8 milyon 5 Kevin Durant Basketbol 56,2 milyon 6 Novak Djokovic Tenis 55,8 milyon 7 Cam Newton Amerikan futbolu 53,1 milyon 8 Phil Mickelson Golf 52,9 milyon 9 Jordan Spieth Golf 52,8 milyon 10 Kobe Bryant Basketbol 50 milyon AA

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