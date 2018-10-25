En iyi futbolcu sorusuna Mesut Özil'in verdiği cevap

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen yıldız oyuncu Mesut Özil, kariyerinin son dönemini Türk takımlarında geçirebileceğinin sinyalini verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki oyuncu, "Kariyerinin son döneminde Türkiye'de forma giymek ister misin?" sorusuna "Zor soru! Ama diyebilirim ki… Asla, asla deme!" cevabını verdi.

En iyi futbolcu sorusunu da cevaplayan Türk asıllı Alman oyuncu, "Aynı takımda oynadığım en iyi futbolcu Cristiano Ronaldo, karşı takımda ise Messi. En iyi genç oyuncu ise Matteo Guendouzi." ifadelerini kullandı.

Arsenal'ın Leicester City'yi 3-1 yendiği son lig maçında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Mesut Özil, sahaya kaptan pazubentiyle çıkmasıyla ilgili olarak, "Harika bir duyguydu. Leicester karşında kaptan olarak sahada yer almak beni gururlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Arsenal'da uzun yıllar birlikte çalıştığı Fransız teknik adam Arsene Wenger'i de değerlendiren Özil, "Beni her zaman koruyup destekledi. Beni çalıştırdığı için minnettarım. Onu yeniden bir takımın başında görmeyi çok isterim." şeklinde görüş belirtti.

Irkçı ve ayrımcı saldırılar sebebiyle bıraktığı Almanya Milli Takımı'nı hala destekleyip desteklemediğini soran takipçisine ise Özil, "Almanya Milli Takımı'nı çocukluğumdan beri destekliyorum ve birçok arkadaşım orada forma giyiyor. Desteğim sürüyor." cevabını verdi.

Kendi hayatını kaleme aldığı "Futbolun Büyüsü ve Gerçekleşen Hayaller"in, en sevdiği kitap olduğunu kaydeden Mesut Özil, yetki verilmesi halinde futbolda ofsayt kuralını kaldırmak istediğini de ifade etti.