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11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

En uzun süre gol yemeyen kaleci unvanının sahibi...

10 Haziran 2018, Pazar 23:18
İtalyan Walter Zenga, 1990'da ülkesinde düzenlenen organizasyonda 517 dakikayla, finallerde en uzun süre gol yemeyen kaleci unvanını aldı.

FIFA Dünya Kupası tarihinde en uzun süre gol yemeyen kaleci İtalyan Walter Zenga oldu. 

 

Bir dönem Gaziantepspor'da da teknik direktörlük yapan Zenga, ülkesinde düzenlenen 1990 Dünya Kupası'nda 517 dakika boyunca gol yemedi.

A Grubu'nda mücadele eden İtalya'nın kalesini koruyan Zenga, Çekoslovakya, Avusturya ve ABD karşısında kalesini gole kapadı. Son 16 turunda Uruguay, çeyrek finalde İrlanda Cumhuriyeti karşısında da gol yemeyen Zenga, Napoli'de Arjantin ile yapılan yarı final maçının 67. dakikasında Claudio Caniggia'nın golüne engel olamadı ve 517 dakika sonra kalesinde gol gördü.

Shilton ve Barthez 10 maçta kalesini gole kapadı

Dünya kupalarında en fazla maçta gol yemeyen kaleciler ise İngiliz Peter Shilton ile Fransız Fabien Barthez oldu.

Shilton, 1982 ile 1990 yılları arasında, Barthez ise 1998 ile 2006 arasındaki turnuvalarda 17'şer maça çıkıp, bunların 10'unda kalelerini gole kapattı.

Carbajal ve Al Deayea

Dünya Kupası'na en çok katılma unvanını beş kezle Alman Lothar Matthaeus'la paylaşan Meksikalı kaleci Antonio Carbajal ile Suudi Arabistan'dan Muhammed Al Deayea, finallerde en çok gol yiyen kaleciler olarak kayıtlara geçti.

Carbajal 1950-1966, Al Deayea ise 1994-2002 yıllarında düzenlenen turnuvalarda toplam 25'er gol yedi.

Bir turnuvada en çok gol yiyen kaleci

Güney Koreli Duk-Yung Hong, bir turnuvada en çok gol yiyen kaleci olarak tarihe geçti.

Hong, İsviçre'de 1954 yılında düzenlenen kupada, 7'si Türkiye'den olmak üzere kalesinde 16 gol gördü. 

Bir maçta en çok gol yiyen kaleci

Kupa tarihinde bir maçta en fazla gol yiyen kaleci El Salvadorlu Luis Guevera Mora oldu.

Mora, 1982 İspanya'da Macaristan ile oynadıkları maçta 10 gol birden yedi. 10-1 biten karşılaşma, Dünya kupalarının da en farklı galibiyeti olarak dikkati çekti.

Bir turnuvada gol yemeyen kaleci

Dünya kupalarında bir turnuvayı gol yemeden kapatan sadece tek kaleci var.

Almanya 2006'da oynadığı 4 maçta gol yemeyen İsviçre'nin kalecisi Pascal Züberbühler, tarihi bir başarıya imza attı. Grubunu lider tamamlayıp, son 16 takım arasına kalan İsviçre, bu turda Ukrayna ile 0-0 berabere kalıp, penaltılarla elendi.

AA

Etiketler: dünya kupası
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