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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

En yaşlısı 'Süper Lig' oldu

21 Kasım 2018, Çarşamba 13:44
Süper Lig, Avrupa'nın en büyük 5 ligiyle kıyaslandığında yaş ortalaması en yüksek lig konumunda bulunuyor.

Süper Lig, Avrupa'nın önde gelen ligleri İngiltere Premier Lig, İspanya Ligi (La Liga), İtalya Ligi (Serie A), Almanya Ligi (Bundesliga) ve Fransa Ligi'nde (Ligue 1) şu ana kadar forma giyen futbolcuların yaş ortalaması bakıldığında, en yaşlı lig olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de 28,53 olan yaş ortalaması, Serie A'da 27,42, Premier Lig'de 27,1, La Liga'da 27,04, Ligue 1'de 25,89 ve Bundesliga'da 25,86 olarak gerçekleşti.

En genç lig Bundesliga

Almanya 1. Futbol Ligi, Süper Lig ve diğer 4 büyük lig arasında en düşük yaş ortalamasına sahip.

En yaşlı takımı 27,95'lik ortalamayla Bayern Münih olan Bundesliga'nın en genç ekibi ise 23,89'luk ortalamayla Leipzig.

Bundesliga, 25,86'lık ortalamayla diğer ligleri geride bıraktı.

En yaşlı takımlar Türkiye'de

Avrupa'nın önde gelen 5 büyük ligiyle kıyaslandığında en yaşlı 6 takım da Türkiye'de bulunuyor.

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 30,52'lik ortalamasıyla en yaşlı takım olarak ön plana çıkıyor.

Başakşehir'i 30,34'lük yaş ortalamasıyla MKE Ankaragücü ve 30,09'luk yaş ortalamasıyla Akhisarspor, 29,6'lık yaş ortalamasıyla Aytemiz Alanyaspor, 29,45'lik yaş ortalamasıyla Demir Grup Sivasspor ve 29,29'luk yaş ortalamasıyla Beşiktaş izliyor.

En genci Monaco

Söz konusu liglerde mücadele eden takımlar arasında en genci Ligue 1 temsilcisi Monaco oldu.

Fransa Ligi'nde sıkıntılı bir süreçten geçen ve 19. sırada bulunan Monaco, 23,85'lik ortalamayla 116 takımın en genci olarak dikkati çekti.

Monaco'yu Almanya'da zirve mücadelesi veren Leipzig 23,89'luk yaş ortalamasıyla takip etti.

AA

Etiketler: süper lig
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