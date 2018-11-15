Erciyes 8. kayak sezonuna hazır

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden olan ve tüm hazırlıkları tamamlanan Erciyes Kayak Merkezi'nde, 8. sezon heyecanı yaşanıyor.

Yılda 2 milyonun üzerinde kişinin ziyaret ettiği, Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes, tüm hazırlıklarını tamamlayarak 8. sezonun açılışını beklemeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun kapanmasının ardından başlatılan bakım çalışması yeni sezon öncesi tamamlandı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kayak merkezindeki suni karlama makineleri de çalıştırılmaya başlandı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'nin çok geniş bir alanda hizmet verdiğini, bu yüzden yaz sezonununu çok verimli geçirmek zorunda olduklarını söyledi.

Özellikle insanların taşındığı yüksek teknoloji barındıran mekanik tesisleri çok önemsediklerini vurgulayan Cıngı, "Bu yüzden bir önceki sezonu kapatır kapatmaz sonraki sezon için hazırlıklara başlıyoruz. Dağdaki bütün teleferiklerimiz, gondollarımız, telesiyejlerimiz, yürüyen bantlarımız, yani insan taşıyan bütün ekipmanlarımız vidasından cıvatasına kadar teker teker kontrol ediliyor. Aşınan ya da bozulan parçalar yenileriyle değiştirildi. Yıl içerisinde çeşitli doğa olaylarından etkilenerek değişime uğrayan pistlerde gerekli düzenlemeler yapıldı. Bazı eğim sorunu oluşan pistlerimiz düzenlendi. Kar tutma filelerimiz yenilendi. Karlama makinelerimiz elden geçirildi. Biz bütün hazırlıklarımızı bitirdik, karın yağmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Verdikleri kaliteli hizmetle TSE ISO 9001 ve IQ Net belgelerini almaya hak kazandıklarını hatırlatan Cıngı, şunları kaydetti:

"Dünya artık standartlar dünyası. Artık, 'bu mal, iyi ya da kötü, bu hizmet kaliteli ya da değil' demenin bir anlamı yok. Artık her şey objektif kriterlere bağlanmak zorunda. İlk defa kayak merkezi olarak planlanmış ve Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla ortaya çıkmış olan kayak merkezimizin ünü herkesçe malum. İnsanlar artık dostlarına arkadaşlarına Erciyes'i öneriyor. 'Kayak Erciyes'te yapılır' imajı da artık Türkiye'de oluşmuş durumda."