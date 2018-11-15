"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Erciyes 8. kayak sezonuna hazır

15 Kasım 2018, Perşembe 12:14
Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden olan ve tüm hazırlıkları tamamlanan Erciyes Kayak Merkezi'nde, 8. sezon heyecanı yaşanıyor.

Yılda 2 milyonun üzerinde kişinin ziyaret ettiği, Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes, tüm hazırlıklarını tamamlayarak 8. sezonun açılışını beklemeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun kapanmasının ardından başlatılan bakım çalışması yeni sezon öncesi tamamlandı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kayak merkezindeki suni karlama makineleri de çalıştırılmaya başlandı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'nin çok geniş bir alanda hizmet verdiğini, bu yüzden yaz sezonununu çok verimli geçirmek zorunda olduklarını söyledi.

Özellikle insanların taşındığı yüksek teknoloji barındıran mekanik tesisleri çok önemsediklerini vurgulayan Cıngı, "Bu yüzden bir önceki sezonu kapatır kapatmaz sonraki sezon için hazırlıklara başlıyoruz. Dağdaki bütün teleferiklerimiz, gondollarımız, telesiyejlerimiz, yürüyen bantlarımız, yani insan taşıyan bütün ekipmanlarımız vidasından cıvatasına kadar teker teker kontrol ediliyor. Aşınan ya da bozulan parçalar yenileriyle değiştirildi. Yıl içerisinde çeşitli doğa olaylarından etkilenerek değişime uğrayan pistlerde gerekli düzenlemeler yapıldı. Bazı eğim sorunu oluşan pistlerimiz düzenlendi. Kar tutma filelerimiz yenilendi. Karlama makinelerimiz elden geçirildi. Biz bütün hazırlıklarımızı bitirdik, karın yağmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Verdikleri kaliteli hizmetle TSE ISO 9001 ve IQ Net belgelerini almaya hak kazandıklarını hatırlatan Cıngı, şunları kaydetti:

"Dünya artık standartlar dünyası. Artık, 'bu mal, iyi ya da kötü, bu hizmet kaliteli ya da değil' demenin bir anlamı yok. Artık her şey objektif kriterlere bağlanmak zorunda. İlk defa kayak merkezi olarak planlanmış ve Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla ortaya çıkmış olan kayak merkezimizin ünü herkesçe malum. İnsanlar artık dostlarına arkadaşlarına Erciyes'i öneriyor. 'Kayak Erciyes'te yapılır' imajı da artık Türkiye'de oluşmuş durumda."

 

AA

Etiketler: Kayseri, Erciyes, kayak, spor, kar
Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Turhan: Kanal İstanbul için 10 köprü yapılacak

    İngiltere Brexit Bakanı Raab istifa etti

    Bütçede 62 milyar dolarlık açık

    TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yüzde 11'i işsiz

    Moody's'ten Türkiye'ye ekonomik daralma uyarısı

    Sivas'ın İmranlı ilçesinde askeri araç devrildi: 5 yaralı

    İsrail'de 'güvenlik zafiyeti' protestosu

    TİHEK'ten başörtüsü karşıtı iş ilanına ceza

    Yanlış, yanlışla düzeltilemez

    Beyin göçüne ‘paralı çare’

    Kürşat Bumin uğurlanıyor

    Belçika Ulusal Mutluluk Araştırması: ‘Para saadet getirmiyor’

    Gençler neden sessiz?
    📷

    Akıllı Tahta

    Tezer de TÜYAP'taydı
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    3 bin 13 çocuk cezaevinde

    İngiltere Bakanlar Kurulu, Brexit anlaşmasını onayladı

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ahlak'a dayanmayan hiçbir eğitim sistemi kalıcı değer üretemez

    Çavuşoğlu'ndan yeni Kaşıkçı açıklaması: Uluslararası soruşturma şart

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yasadışı telefon talimatı kimin işi?
    Genel

    Yanlış, yanlışla düzeltilemez
    Sebahattin YAŞAR

    Sivas, Anadolu’nun özeti gibi duruyor
    Genel

    Kürşat Bumin uğurlanıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Öldürülenlerin kanı yerde kalmaz
    Faruk ÇAKIR

    Medyaya fırça atan adam
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalist Alevîler (!)
    Genel

    Beyin göçüne ‘paralı çare’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.