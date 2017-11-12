Erdoğan futbola da el attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan futbolda yabanca oyuncu kuralının gelecek yıl kaldırılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan futbol programına da katıldı. Erdoğan NTV Spor’da yayınlanan ‘% 100 Futbol Özel’ programında Rıvan Dilmen ve Murat Kosova’nın sorularını cevapladı.

Program, Başakşehir’deki Fatih Terim Stadyumu’ndan yayınlandı. Erdoğan sohbetin başında Kasımpaşa’daki futbolculuk yıllarından bahsetti ve babasının futbol oynamasına karşı çıktığını belirtti.

Futbolda tartışılan yabancı kuralının değişimi konusunda, 2019 yılına işaret eden Erdoğan, “Transfer yapmak suretiyle, o kulüpler çok ciddi rakamları harcıyorlar. Benzer şey bizde de var. Fakat birçok yabancı futbolcuyla diyelim ki; 2019’a kadar anlaşmalar yapılmış. O tarihe kadar anlaşmalar yapıldığına göre; bunun üzerine herhangi bir spekülasyon yapmaya gerek yok. Çünkü bu yürüyen bir süreç. 2019’dan sonrasına yönelik Türkiye Futbol Federasyonu tüm kulüplerle oturup masaya yatırmalı ve bundan sonraki süreci nasıl sürdürelim, yürütelim konusunda durmalarında fayda var” diye konuştu.