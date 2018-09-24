Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti. BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Genel Sekreter Guterres ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşme öncesi Guterres'in ziyaretçi defterini imzaladı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temaslarına devam edeceği bildirildi. AA

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