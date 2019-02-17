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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Erkekler Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe oldu

17 Şubat 2019, Pazar 20:45
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nı, finalde AE'yi 80-70 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

Karşılaşmaya AEf, Moerman ve Doğuş Balbay, Fenerbahçe Beko ise Sloukas'ın sayılarıyla başladı. Sarı-lacivertliler, pota altında Ahmet Düverioğlu, dış atışlarda ise Ali Muhammad ile sonuca giderken, AE, Micic-Simon ikilisiyle skor üretti ve 5. dakika 9-9 eşitlikle geçildi. Simon, Micic ve Moerman ile rakip savunmayı aşan AE, yakaladığı 6-0'lık seriyle 7. dakikaya 15-9 önde girdi. Simon ile skor bulmaya devam eden AE, ilk çeyreği 20-16 üstün bitirdi. 

Fenerbahçe Beko, 2. periyoda iyi giren taraf oldu. Sloukas, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Datome ile basketler üreten sarı-lacivertliler, 13-2'lik seri bularak 16. dakikada 29-22'lik skorla öne geçti. Doğuş Balbay'ın 3 sayılık basketiyle hücumdaki sıkıntısına son veren AE, Moerman'ın yine 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 16. dakikada farkı 1 sayıya (29-28) indirdi. Özellikle Ahmet Düverioğlu ile pota altında etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, kontrolü yeniden eline aldı ve soyunma odasına 39-34 üstün gitti. 

Karşılıklı basketlerle başlayan 3. çeyrekte AE, Dunston ile skor üretirken, rakibine Sloukas ve Datome ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, 23. dakikaya 44-40 üstün girdi. Dış atışlardan Micic ile etkili olan AE, boyalı alanda da Dunston'ın skorer oyunuyla 10-2 seri buldu ve 25. dakikada 50-46 öne geçti. Her iki takımın da 3 sayı çizgisinin gerisinden yüksek yüzde yakaladığı bu bölümde Sloukas, Datome ve Melih Mahmutoğlu ile etkili olan Fenerbahçe Beko, periyodu 61-57 önde tamamladı. 

Final çeyreğinin ilk bölümünde aldığı savunma ribauntlarını Sloukas-Datome ikilisiyle sayıya çeviren Fenerbahçe Beko, farkın kapanmasına izin vermedi, 33. dakikayı 68-63 üstün geçti. Sadece dış atışlara yönelen rakibi karşısında Green ve Datome ile skor üreten sarı-lacivertliler, 37. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 73-63. Kalan dakikalarda kontrollü bir oyun ortaya koyan ve Kalinic-Sloukas ile basketler bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 80-70 galip ayrıldı. 

Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde AE'i yenerek kazanan Fenerbahçe Beko, 6. kez kupada şampiyonluk sevinci yaşadı. 

Karşılaşmadan 80-70 galip ayrılan ve kupanın sahibi olan sarı-lacivertlilere ödüllerini Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi. 

Finalist AE'ye ise madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Resul Kerse ve Alper Arıkoğlu takdim etti. 

En Değerli Oyuncu ödülü ise Fenerbahçe Beko'dan Datome'ye verildi. Datome, kupasını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar'ın elinden aldı. 

Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nın final maçında AE'i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, basketbolseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattı. Her iki takım da son dakikaya kadar ter dökerek başarılı bir mücadele örneği sergiledi. Rakibini 80-70 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Beko takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini gönülden tebrik ediyorum. Sahada fair play ruhunu göstererek bizlere unutulmaz bir final maçı yaşatan her iki takıma da teşekkür ediyor, bu güzelliklerin spor camiamızda artarak devam etmesini diliyorum."

AA

Etiketler: fenerbahçe, basketbol, türkiye kupası
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