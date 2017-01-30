Erken finalin tarihi belli oldu

Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının programı belli oldu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mücadele 5 Şubat Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. 4 ve 5 Şubat tarihlerinde tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: 4 ŞUBAT CUMARTESİ 14.00 Tuzlaspor - Sivasspor 16.15 Gençlerbirliği - Kayserispor 18.30 Şanlıurfaspor - Çaykur Rizespor 20.30 Medipol Başakşehir - Galatasaray 5 ŞUBAT PAZAR 12.30 Akhisar Belediyespor - Gümüşhanespor 15.30 Atiker Konyaspor - Ümraniyespor 16.15 Kasımpaşa - Osmanlıspor 20.30 Beşiktaş - Fenerbahçe DHA

Okunma Sayısı: 538

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.