Ersun Yanal Fenerbahçe ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe'de uzun pazarlıkların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığı iddiası ortaya atıldı. Yarın KAP bildirimi bekleniyor.

Bu akşamki maçlarla Spor Toto Süper Lig'in 15. haftası tamamlanırken, takımın başına Hikmet Karaman'ı getiren Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve 15 puanla 16. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 17. sıraya geriledi. Bu sırada Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un uzun süren muahelefetine rağmen sonunda teknik direktör Ersun Yanal ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığı haberi geldi. A Spor kanalı, yarın KAP bildiriminin beklendiği haberini verdi. Haberlere göre Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, görevinin başında kaldı. Sputnik Türkiye

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