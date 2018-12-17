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17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Ersun Yanal kötü gidişi durdurabilecek mi?

17 Aralık 2018, Pazartesi 08:00
Fenerbahçe, Süper Lig’in 16. haftasında bugün yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetimindeki ilk resmi maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek.

Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve hakem Fırat Aydınus’un yöneteceği karşılaşmayla Yanal, Fenerbahçe’nin başında Kadıköy’de 1683 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıkacak.

Ersun Yanal, Kadıköy’de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe’nin Kardemir Karabükspor’u 4-0 yendiği maçta takımının başında yer almıştı. Yanal, ayrıca 1676 gün sonra Fenerbahçe’yle bir resmi maçta görev alacak. Yanal’ın sarı-lacivertli ekiple son resmi maçı da şampiyonluğa ulaştıkları 2013-2014 sezonunun 34. haftasında 16 Mayıs 2014’te oynanan Kayserispor müsabakası olmuştu.Öte yandan Ersun Yanal, Soma’daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine yardım amacıyla 8 Ağustos 2014’te Chelsea ve Beşiktaş’ın da katıldığı Kadıköy’deki turnuvada da sarı-lacivertlilerin başında bulunmuştu. Öte yandan Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig’de iç sahada yenilgi yüzü görmedi.Yanal’ın 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe, 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik aldı.Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 46 kez havalandıran Fenerbahçe, sadece 11 gol yedi.

KÖTÜ GİDİŞİ DURDURACAK MI?

Fenerbahçe, Ersun Yanal’la Süper Lig’deki kötü gidişatını da durdurmaya çalışacak. Ligde 3 maçtır kazanamayan ve geride kalan 15 haftada topladığı 14 puanla 17. sırada yer alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

YENİ SPONSOR BEKO

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile Türkiye’nin global markalarından Beko arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Anlaşmayla sarı-lacivertli ekip, 2,5 yıl boyunca Fenerbahçe Beko ismiyle mücadele edecek. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan kulüp başkan vekili Semih Özsoy, anlaşmayı “İki devin buluşması.” olarak nitelendirdi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının başantrenörü Zeljko Obradovic de katıldı.

Etiketler: ersun yanal
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