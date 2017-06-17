Ertuğrul Sağlam'ın annesi yoğun bakımda

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın 74 yaşındaki annesi Fatma Sağlam, yaşadığı tansiyon ve şeker rahatsızlıkları nedeniyle başvurduğu Akçakoca Devlet Hastanesi'nden Bolu'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Gece saatlerinde ambulansla Bolu'ya getirilen Sağlam, ilk muayenesinin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Ertuğrul Sağlam hastaneye geldi Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, annesinin rahatsızlığını öğrenerek hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen ve doktorlardan annesinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Sağlam, daha sonra buradan ayrıldı. Gazetecilere açıklama yapmayan Sağlam, "Annenizin durumu nasıl?" sorusuna "Durumu çok iyi değil." yanıtını verdi. AA

Okunma Sayısı: 501

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.