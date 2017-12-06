Eski futbolcu Zafer Biryol yeniden gözaltına alındı

Gülen Hareketi soruşturması kapsamında yaklaşık iki hafta önce gözaltına alınan Zafer Biryol'un, nöbetçi hakimlikçe "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılmasına savcılıkça itiraz edildi.

Söz konusu itiraz üzerine hakkında yeniden gözaltı kararı verilen Biryol, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şifreli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu ve Fetullah Gülen'in çağrılarının ardından kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı öne sürülen Biryol, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Geçmişte farklı takımlarda forma giyen Biryol, şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiası üzerine gözaltına alınmış ve sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. AA

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