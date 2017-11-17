Eski futbolcuya Bylock gözaltısı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülen hareketine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski futbolcu Zafer Biryol, Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eski kaleci Ömer Çatkıç ise tutuklanmıştı. 41 yaşındaki Zafer Biryol, Fenerbahçe, Konyaspor, Mersin İdmanyurdu ve Bursaspor’un da aralarında bulunduğu çok saylıda takımın formasını giymişti. 2003-2004 sezonunda Konyaspor’da oynarken 25 golle gol kralı olan Zafer Biryol, 2010’da Şekerspor’da futbolu bırakmıştı. Zafer Biryol, yedi kez milli takım forması giymişti. DHA

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